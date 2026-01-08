快訊／逆向上國道！小貨車迎面撞上 機車成「ㄑ字」卡車頭騎士慘死

記者林昱孜／屏東報導

騎士逆向上國道！小貨車嚇傻「煞不住」迎面撞上，騎士當場死亡。（圖／翻攝畫面）

國道死亡車禍！一名機車騎士於晚間6時許，疑似從長治交流道南向出口匝道「逆向」騎上國道3號，於南向399K（屏東長治路段），迎面撞上外側車道小貨車，國道警方獲報後，立即趕到現場，機車騎士當場死亡，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

騎士逆向上國道！小貨車嚇傻「煞不住」迎面撞上，騎士當場死亡。（圖／翻攝畫面）

27歲楊姓男子駕駛小貨車正常行駛於國道3號外側車道，行經長治路段時，突然一輛場機車迎面撞上，猛力撞擊力道，導致現場機車碎片散落一地，騎士當場傷重不治，死者身份仍待調查。

廣告 廣告

騎士逆向上國道！小貨車嚇傻「煞不住」迎面撞上，騎士當場死亡。（圖／翻攝畫面）

由於事故發生時間正值晚間下班尖峰時段，該路段車流受到影響，警方提醒用路人經過該路段時小心駕駛，詳細事故原因及肇責仍待釐清。

更多三立新聞網報導

酒醒「只剩比基尼」下體痛痛⋯她傻眼提告！小琉球潛水教練90萬換免關

台南男闖縣城隍廟「折斷黑令旗＋狂鞭天公爐」畫面曝光 民俗專家示警

台南跟進營養午餐免費？黃偉哲回應了！他引用杜甫詩句痛批：北市炫富

跨國洗錢震驚全球！「太子集團」首腦陳志柬埔寨落網 將遣送中國受審

