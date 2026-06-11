快訊／這公司召開重訊記者會 說明1事

由運動部主辦的「2026總統盃全民運動賽事－街舞大賽暨3x3籃球賽」今天（11日）正式啟動。運動部長李洋、全民運動署長房瑞文及與會貴賓共同出席啟動記者會，並邀請首屆街舞大賽冠軍團隊「山丘街舞」擔任開場嘉賓，以精湛舞技展現世代傳承精神，為第二屆賽事揭開序幕。總統盃全民運動賽事不用報名費，期盼讓運動深入各地。歡迎全臺熱愛街舞與籃球運動的民眾踴躍組隊參賽。運動部長李洋表示，延續首屆總統盃掀起的全民運動熱潮，今年賽事規模再創新高，持續打造全臺具指標性的全民運動盛會。今年賽事更充分展現地方與中央攜手參與的精神，從各地預賽到全國總決賽，是一條將地方能量匯聚至國家舞臺的重要道路。也向全國民眾發出邀請，歡迎大家一起參與總統盃全民運動賽事，希望所有參賽朋友都能盡情享受運動與競賽帶來的快樂。 運動部表示，今年總決賽將在具代表性的臺北凱達格蘭大道舉行，預計號召數千名選手齊聚一堂，將街舞、籃球、城市景觀與文化能量緊密結合，打造大型戶外城市級運動嘉年華。街舞大賽暨3x3籃球賽總獎金合計高達590萬元，以實際行動支持選手勇敢逐夢，角逐總統盃最高榮耀。 運動部強調，街舞大賽首度橫跨北、中、南、東及離島金門，共辦理6

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