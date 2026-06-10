快訊／「這連接線束大廠」召開重訊記者會 說明暫停交易原因？

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財經中心／王文承報導

連接線束大廠貿聯-KY（3665） 於今（10）日13時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由鄧劍華總經理說明董事會重大決議事宜。（圖／資料照）

連接線束大廠貿聯-KY（3665） 於今（10）日13時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由鄧劍華總經理說明董事會重大決議事宜。

貿聯-KY於昨（9）日正式公告，由於有重大訊息即將向市場宣布，已經獲得台灣證券交易所與期交所的同意，公司股票、相關上市認購與認售權證，以及股票期貨與小型期貨，都將自今日起暫停交易。隨著這項停牌消息釋出，投資市場紛紛揣測，此舉很有可能與市場傳聞已久的跨國重要併購案件有關。

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