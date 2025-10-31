快訊／這「縣市」注意快儲水！3行政區停水11小時 將有3.8萬戶受影響

記者洪正達／高雄報導

高雄鳳山、大寮、大樹等行政區及3個工業區將停水11小時。（圖／翻攝畫面）

趕緊儲水預備！為因應翁公園淨水場高低壓設備檢驗等4項工程，包含鳳山等3個行政區及合發等3個工業區，將於11月6日早上9點到晚間8點「停水11小時」，另大寮有部分區域因管線輸送需要時間，因此延長到晚間10點供水，粗估影響3.8萬戶

水公司指出，目前將停水的區里有鳳山區東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里；大寮區山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里；大樹區瓦厝街小型工業區一帶及九曲里工業區，還有和發工業區（和春基地）、萬大工業區。一般壓降區域為大寮區前庄里、中庄里。

廣告 廣告

另局部為在高處的用戶停水時間將延後於6日晚間9點到10點，影響區域包含寮區凱旋醫院大寮百合園區、大寮區清潔隊、山頂國小一帶、進學路 （衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商等。

停水區域與時間。（圖／台水提供）

水公司也說，估計本次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。



為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。。

更多三立新聞網報導

才走出派出所就出事！尾隨前妻「滅火器+畚箕」暴力前夫遭裁定羈押

罕見！澎湖地院「占有鄰地」遭求償330萬 遭法官判自己人「敗訴」

不滿分手開始報復！上色情網PO文「某女要約X」前男友下場曝光

防堵非洲豬瘟！陳其邁說話了：全力配合中央 也建請中央體恤豬農

