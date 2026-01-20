快訊／通勤族注意！高雄輕軌異常…班距拉長14分鐘 現況曝光

記者涂永全、簡榮良／高雄報導

通勤族注意！高雄輕軌今(20)日下午15時，列車於C34五權國小站驚傳電力異常，但無立即風險，司機員進行初步故障排除無效，依程序執行清車作業，班距拉長14分鐘，受影響人數約50人，所幸最終於16時21分恢復運轉，將加強接駁作業。

高雄輕軌今(20)日下午15時，列車於C34五權國小站驚傳電力異常。（圖／翻攝畫面）

高雄輕軌今日下午15時許，驚傳電力異常；處理期間，高雄輕軌於變更運轉模式以C35凱旋武昌站經C19馬卡道站至C35凱旋武昌站局部運轉，班距約14分鐘；並加強C33衛生局站至C36凱旋二聖站逆行接駁作業。

後續進行列車連結作業後，將故障列車拖救返廠，於16時21分全線恢復正常運轉。針對這次列車故障影響旅客行程，高雄捷運公司深表歉意，已完成排除並恢復正常營運。

