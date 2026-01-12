快訊／通緝犯情緒失控！筆錄做完「利器自殘」偵查佐伸手制止…被咬傷

記者張昱傑、羅欣怡／桃園報導

蔡姓通緝犯，昨（11日）做完筆錄後自殘，還咬傷戒護的偵查佐。（圖／記者張昱傑攝影）

桃園一名50多歲蔡姓男子，因涉及槍砲案遭通緝，昨（11日）由桃園地檢署檢察官指揮龍潭分局，鎖定蔡男行蹤後將人帶回。蔡男深夜11時許做完筆錄後，不知從何處拿到利器自殘，一名偵查佐見狀上前制止，但卻被蔡男反咬一口受傷，一度外傳蔡男有法定傳染病，目前醫院尚在進一步檢驗中。

據了解，蔡男涉及2起槍砲案、1件偽造文書，已遭法院通緝，警方昨日查獲時，蔡男車上還有3把改造手槍、子彈數十發，火力驚人。

廣告 廣告

龍潭分局表示，偵訊過程中，蔡男疑因情緒激動，突發自我傷害行為。現場戒護員警即時發現後立即制止，過程中遭犯嫌咬傷，通報119戒護送醫。警方及犯嫌經送醫治療後，傷勢均無大礙。全案依程序移送桃園地方檢察署偵辦。

針對犯嫌持有自傷物品之來源，目前已主動展開內部調查以釐清相關戒護流程有無疏失，並持續強化人犯戒護安全及教育訓練。

更多三立新聞網報導

25歲女首踩飛輪狂操！竟解「茶色尿、大腿腫」醫示警：恐腎衰危及生命

林為洲預警「對手不弱」！頻被點名選新竹縣長 鄭朝方：無需彼此比較

新竹棒球場還在挖！綠議員爆「結構危機」怒：誰毀掉球場真相與安全？

全盛擁7間店！知名調酒師遭控「性侵2次」判無罪 酒吧妹：慶幸他很小

