快訊／通膨降溫傳捷報！費半勁揚逾1% 台積電ADR受惠「降稅傳聞」走強

美股 13 日盤中交投熱絡，市場正積極消化剛揭曉的 2025 年 12 月消費者物價指數（CPI）報告。由於核心通膨數據優於市場預期，有效緩解了投資人對物價壓力的疑慮，帶動半導體族群走勢強勁。其中，台積電 ADR 在「擴大美國投資以換取降稅」的傳聞激勵下表現亮眼；而國防大廠 L3Harris 也因獲得美國政府 10 億美元的戰略注資，股價逆勢飆升。

通膨放緩：核心數據創四年新低

美國勞工統計局今日公布最新通膨進展，2025 年 12 月 CPI 年增率由前值的 2.7% 下降至 2.6%，完全符合市場預期。特別令人振奮的是，排除能源與糧食波動後的核心 CPI 月增率僅為 0.2%，年增率維持在 2.6%，雙雙打平四年來的新低點。

這份報告顯示，在歷經去年底政府短暫停擺所引發的統計混亂後，物價壓力正逐步回穩。雖然聯準會（Fed）預計在本月底的政策會議上將維持利率不變，但通膨的降溫趨勢無疑為今年後續的降息預期提供了有力支撐。

台積電利多：傳擴廠 5 座換取 15% 低關稅

在個股動態上，晶圓代工龍頭台積電成為全場焦點。根據《紐約時報》揭露，台美貿易談判已接近收尾階段，台灣出口至美國的商品關稅有望從目前的 20% 大幅調降至 15%，待遇將與日本、韓國等盟友看齊。

據悉，這項降稅優惠的關鍵「對價條件」，是台積電承諾在亞利桑那州增建至少 5 座半導體廠，使其在美工廠總數較原計畫翻倍。雖然台積電官方對此消息拒絕置評，但市場對此正面解讀，帶動台積電 ADR 盤中一度走揚 0.71%。儘管有學者提醒美國高昂的營運成本可能稀釋獲利，但投資人顯然更看好關稅調降帶來的長期戰略紅利。

科技與軍工齊發：Intel、AMD 與 L3Harris 勁揚

伺服器晶片雙雄Intel 與 AMD 盤中表現極其強悍，分別噴出 6% 與 5% 的漲幅。券商 KeyBanc 調升這兩家公司的評等，主因是 2026 年的伺服器 CPU 產能幾近預售一空，顯示資料中心需求依然瘋狂。

國防戰略注資：國防承包商 L3Harris（LHX）開盤一度飆漲 13%。美國國防部宣布將直接投資該公司旗下火箭發動機業務 10 億美元，以強化戰斧、愛國者等關鍵飛彈的供應鏈。此舉反映出川普政府對於「自由兵工廠」戰略的重視，也開創了政府直接持股國防大廠的罕見先例。

隱憂與轉型：Meta 縮編 Reality Labs

相較於硬體與軍工的火熱，軟體巨頭 Meta 則面臨轉型陣痛，盤中股價下跌2.05%。Meta 今日宣布將開始裁撤旗下 Reality Labs 部門約 1,000 名員工，佔該部門人力的 10%。技術長博斯沃思指出，這標誌著公司正將資源從連年虧損的元宇宙業務，正式轉向利潤更具想像空間的人工智慧（AI）穿戴裝置與手機 AI 功能。

儘管摩根大通與達美航空等企業財報表現錯綜，讓道瓊與標普指數在平盤附近震盪，但費城半導體指數在多項利多加持下，盤中勁揚逾 1.6%，成為美股 13 日表現最為亮眼的板塊。

