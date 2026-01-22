快訊／連上廁所都要跟！邱臣遠2度捲騷擾案 高虹安：尚未接到正式申訴

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市副市長邱臣遠遭爆在代理市長期間，涉嫌言語騷擾隨行同仁。（圖／翻攝畫面）

曾任代理市長1年5個月的新竹市副市長邱臣遠，二度被爆料疑似言語騷擾隨行的女同仁，要對方「連上廁所也要跟」，因而引發爭議，邱臣遠昨（21日）嚴正駁斥並說是「子虛烏有」。市長高虹安今日也再次回應，表示目前尚未接到申訴，但已經主動成立「釐清小組」，還原事件真相。

邱臣遠昨（21日）駁斥是子虛烏有。（圖／民眾黨新竹黨部提供）

根據《風傳媒》報導，該名市府同仁在邱臣遠擔任代理市長期間，被安排至辦公室跟著邱臣遠跑行程，曾告知女同仁「就連我上廁所都要跟」，從此之後對於邱臣遠的各項言行，女同仁開始默默蒐證。

高虹安今日表示，針對任何在職場當中對於同仁有不當行為的這些爭議，市府絕對都會提供順暢的申訴管道，並且依法、依程序來進行最嚴謹的處理。

新竹市長高虹安出面說明。（圖／翻攝畫面）

高虹安說，部分議員提到市府有「包庇加害人」或是「調離被害人」的處置，因此提出質疑；她也澄清，新竹市政府在今年1月間得知有這樣的情況之後，立刻依當事人的意願，並依據相關法規，將當事人以工作重新分配的方式，進行了最適當的處理。

另外，後續相關的程序部分，市府也開始進行「釐清小組」的成立，「目前因為市府至今都還沒有收到當事人的正式申訴提案，所以我們主動成立釐清小組，這在法規上都有規定我們該怎麼做就怎麼做。」

高虹安強調，希望外界在釐清小組進行相關程序之前，不要妄下定論。對於議員擔心是否有「球員兼裁判」的問題，釐清小組會聘請外部委員，成員將是具有專業背景、且在勞動部相關資料庫中可查詢到的委員，「請大家放下對此案不必要的擔心，讓程序依法、合法地進行，才能還給事件最終一個真相。」

