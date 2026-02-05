快訊／連兩天鬧輕生！陳國榮今早登天成飯店天橋 警急馳援

陳國榮繼昨日鬧輕生被救下後，今日上午又被發現掛在天橋護欄外。（圖／東森新聞）





長期針對台灣期貨交易所進行激烈陳抗的「0206期權受害自救會」成員陳國榮，繼昨日鬧輕生被救下後，今日上午又被發現掛在台北市中正區忠孝西路天成飯店前的人行陸橋外。

昨日才遭強制救下 家屬拒領回自行離去

據了解，這已是陳國榮連續第二天在同一地點採取激烈手段。昨（4）日他同樣攀爬至天成飯店外的天橋護欄外企圖輕生，所幸在警消人員合力勸說與動作下，成功將其強制救下並帶回派出所保護。

警方透露，昨日將陳男帶回後，待其情緒逐漸平復，員警曾聯繫其女兒前來帶回照顧，但女兒表示不願前來。最終經由醫師評估，認為陳男狀況無需強制就醫，便讓其自行離去。

未料事隔不到24小時，陳男今日一早再度返回現場，做出相同危險舉動，讓警消人員疲於奔命。

長期針對期交所抗議 曾多次騷擾政治人物

陳國榮為「0206期權受害自救會」成員，過去因期貨交易糾紛，長期指控台灣期貨交易所違法亂紀。

其抗議手段激烈，多次在各地表達訴求，甚至曾騷擾包括前總統蔡英文、現任總統賴清德以及前衛福部長陳時中等多位政治人物，是警方眼中的頭痛人物。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

