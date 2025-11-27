快訊／連霸20年議員詐658萬要關7年4月 韓良圻帶癌今入監

韓良圻（右）擔任基隆市議員20年，2018年交棒給兒子韓世昱（左）。取自臉書

連霸5屆的前基隆市議員韓良圻詐領近658萬議員助理費，全案纏訟多年，最高法院本月12日駁回上訴，維持高院判處的7年4月有期徒刑。基隆地檢署今天（27日）啟動防逃機制，韓良圻報到後隨即被押往基隆監獄基隆分監，正式入監執行。

現年69歲的韓良圻自1998年起擔任市議員，直到2018年交棒給兒子韓世昱，家族政治版圖順利延續。但卸任後他並未順利退休，2021年間基隆地檢署接獲檢舉，指稱韓良圻父子疑似向建築包商索賄，檢方隨即搜索住處與辦公室，並帶回韓良圻父子及多名人頭戶訊問。儘管韓當時已罹患口腔癌，仍在偵查期間被收押禁見。

檢方後續調查認定，韓良圻自2009年8月至2019年1月，以簡姓、楊姓友人作為人頭申報公費助理，10年間共詐領889萬7109元助理費；其餘涉向包商索賄部分，因證據不足不起訴。全案依《貪污治罪條例》提起公訴後，一審基隆地院判韓有罪，量刑8年。

案件上訴後，高院認定犯罪所得應調整為658萬元，改判韓良圻有期徒刑7年4月。韓不服再上訴，最高法院11月12日駁回，全案確定。

基隆地檢署今天表示，接獲最終判決後，已依台灣高等檢察署指示啟動防逃機制。韓良圻今日到案報到後，檢方當天下午即將他發監執行，移送至基隆監獄基隆分監。



