快訊／連13摃！大樂透頭獎沒人拿走 下一期5.2億全台都讓給你發財

財經中心／師瑞德報導

大樂透10月31日頭獎連13摃未開出，累積獎金上看5.2億元，下期11月4日預估銷售破2億元，全台彩迷都把發財機會留給你，是時候輪到你出手了！加開5組百萬獎項中3組開出，因為是活動最後一期，獎金改為均分，每組中獎者可抱回166萬元，詳細派彩以台彩官網公告為準。（圖／翻攝自 三立LIVE新聞）

10月31日（週五）大樂透開獎，本期頭獎仍未開出，已連續13期摃龜。根據台灣彩券公司公告，頭獎獎金持續累積，下期（11月4日）預估銷售金額可望落在1.8至2.0億元之間，頭獎累積金額上看5.2億元，將成為近期最受關注的彩池之一。

除正獎未開出外，本期亦為「加開5組100萬元獎項」的活動最終回。開獎結果顯示，5組中共開出3組中獎，總中獎注數為3注，且皆為單注中獎。由於本期為活動最後一期，依規定未開出的獎項將改為平均分配，因此每組中獎人將可獲得1,666,666元獎金。

台彩提醒，完整中獎明細與獎金派彩情形，仍以台灣彩券官網公告為準，請民眾留意官方資訊。隨著頭獎金額創高，下期預料將吸引大量買氣，建議彩迷理性投注、把握機會。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

