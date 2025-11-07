快訊／連15摃才好賺！下期大樂透近5年最肥一池 11/11頭獎6.2億
財經中心／師瑞德報導
大樂透本期（11/7）頭獎再度摃龜，已連15期未開出。台彩預估下期（11/11）銷售量可達2.4～2.6億元，頭獎累積金額上看6.2億元，刷新近5年新高。隨著獎池放大，下一期可望買氣回溫，彩券行晚間時段可望湧現「抱團集資」回流潮，市場關注是否一舉終結連摃趨勢，或讓獎金繼續滾大。
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
