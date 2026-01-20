快訊／連2週升溫！流感就診破10萬人「暴增11.9%」最快本週進流行期

記者簡浩正／台北報導

流感疫情升溫，疾管署副署長林明誠示警，最快本週進入流行期。（圖／記者簡浩正攝影）

流感最快本週進行流行期。衛福部疾病管制署今（20）日表示，類流感門急診就診人次上週較前一週上升11.9%，急診佔比達由前一週9.7%上升至10.3%，已接近流行期，各年齡層、各區都上升；副署長林明誠預估流感最快本週進入流行期，本季流感疫苗剩15.5萬劑，呼籲年長及有潛在疾病者儘速接種。

疾管署表示，截至今(115)年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.3萬人次。考量春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康，讓相聚更安心。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，依據疾管署監測資料顯示，依據疾管署監測資料顯示，今年第2週(1/11-1/17)類流感門急診就診計104,348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；另上週(1/13-1/19)新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，以及2例流感併發重症死亡(均為H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。

她說，本(2025-2026)流感季累計458例重症病例(119例H1N1、332例H3N2、1例A未分型、6例B型)及88例死亡(24例H1N1、62例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，87%未接種本季流感疫苗。全球流感整體活動度高，鄰近國家/地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點；此外，西/南/東南亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區流感陽性率仍高且流感活動上升，全球主要流行型別為H3N2，中/南美洲為H3N2及H1N1共同流行，非洲以H1N1為主。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第2週新冠門急診就診計1,072人次，與前一週持平；上週新增1例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。2025年10月起累計54例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者(占65%)及具慢性病史者(占83%)為多，94%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率上升，其中美洲及歐洲區署明顯增加；鄰近國家/地區香港、日本、菲律賓疫情皆上升，中國、韓國疫情呈下降，另美國疫情亦持續上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本及韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，而曾感染或接種過非本季新冠疫苗之保護力已不足抵抗目前變異株之感染，應儘速前往接種，加強對抗主流病毒株之保護力，並落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

