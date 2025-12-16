快訊／連2週降溫！腸病毒脫離流行期「仍有萬人就診」今年已19重症

記者簡浩正／台北報導

國內腸病毒上週門急診就診計1萬283人次，連兩週降溫雖已脫離流行期。（圖／記者簡浩正攝影）

腸病毒脫離流行期。衛福部疾病管制署今（16）日表示，國內腸病毒上週門急診就診計1萬283人次，雖已脫離流行期，但仍有多種型別的腸病毒持續於社區活動，提醒家長及教托育人員仍應保持警覺，教導學童落實以肥皂正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依據疾管署監測資料顯示，第50週(12月7日至12月13日)門急診就診計10,283人次，較一週(10,675人次)下降3.7%，腸病毒疫情下降且連續2週就診人次低於流行閾值(11,000人次)，研判脫離流行期；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。

廣告 廣告

今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例(含9例死亡)，以感染伊科病毒11型(17例)為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型(各1例)，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。目前腸病毒疫情雖脫離流行期，惟就診人次仍多且腸病毒持續於社區活動，社區仍具疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後一週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應請學幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給其他人，另須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的含氯漂白水(10公升清水+100毫升含氯漂白水)進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

疾管署呼籲，５歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

更多三立新聞網報導

OL愛喝「大全配」一年長成2XL！營養師曝手搖飲「4大配料」成肥胖殺手

越南「彩虹胡椒粒」竟含蘇丹紅！「咖樂迪」進2批美國莎莎醬驗出致癌物

獨家／北海道暴雪！零下24度有多冷？她「一日落差50度」：冷到懷疑人生

洗中國人法案、年金改革！學者舉「3國慘狀」嘆：台灣真的沒有2028

