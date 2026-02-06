快訊／週休三日來了？勞動部確定打槍 理由曝光

財經中心／王文承報導

勞動部今（6）日正式公布，備受關注的「週休三日」公投連署案是否通過。（圖／記者王文承攝影）

台灣勞工去（2024）年的總工時高達2030小時，遠高於鄰近的日本與韓國，這使得近年來勞工權益意識抬頭，紛紛希望台灣能像部分國家一樣實施「週休三日」，以擁有更多休息時間。去年（2025年）有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案推動週休三日制，並順利突破5700人附議門檻成功成案；勞動部依程序公告，將回應期限展延至2026年2月7日。對此，勞動部今（6）日正式公布，備受關注的「週休三日」公投連署案是否通過。

勞動部今日回應，考量勞工收入、產業特性、服務模式等，建議現階段宜先落實週休2日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施，打槍週休3日建議。

勞動部表示，重視「每週工作四天」提案，並理解超高齡與少子化下，勞動力結構改變及家庭照顧需求增加，工時彈性化成為重要方向。惟全面推動週休三日仍須考量勞工收入、產業特性與經濟影響，現階段將先落實週休二日，並透過勞雇協商推動友善彈性工時制度。

