快訊／週休三日公投連署 勞動部5字回應了！

全民矚目的「週休三日制」提案成案後，外界原期待勞動部於12月7日前正式回應，不過勞動部今（5）日提前公告，回應期限「展延至明年」，強調此舉是為了更全面蒐集各界意見、讓政策規劃更周延完善，盼社會給予時間與空間，務實討論四日工作制的可能性。

展延至明年2月 勞動部：要聽見更多聲音



勞動部在公告中說明，依《公共政策網路參與平臺》程序規定，權責機關若未能在兩個月內完成回應，可依法展延兩個月。原訂12月7日前回覆，將延至明（2026）年2月7日前完成。部內強調，四日工作制攸關產業結構、勞工權益與民生需求，必須在充分掌握各產業意見後，提出可行方向，而非倉促拍板。

5700人附議成案 勞動部啟動跨部會研商



提案由網友「Zou」於8月25日發起，主張每週上班4天、休3天，有助工作與生活平衡。提案短時間突破5700份附議門檻後，勞動部即邀集銓敘部、內政部、經濟部、交通部、金管會等單位召開研商會議，蒐集意見。勞動部表示，這不僅是勞工議題，更牽動企業運作與整體經濟節奏，必須審慎推進。

台灣工時偏長 勞動部：會持續改善勞動條件



根據勞動部2024年統計，台灣受僱者年平均工時2030小時，全球第5高。勞動部指出，已陸續透過「彈性工時制度」、「加班時數上限調整」等措施，持續改善勞動條件，未來將再針對週休三日議題進一步評估。

重視社會共識 盼政策走得穩、走得久



勞動部呼籲外界理性看待，強調「好的政策需要時間釐清影響、凝聚共識」。部內人士指出，若能在平衡勞工權益與企業競爭力間找到共贏點，週休三日才有機會真正落地，而非一時風潮。

勞動部正式聲明如下：

有關延長公共政策網路參與平臺提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」處理期限勞動部回應說明

一、有關民眾於「公共政策網路參與平臺」提出「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」議題，勞動部相當重視，我們也理解到，許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。惟本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。

二、在這段期間裡，各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都有持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，我們希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。

三、依「公共政策網路參與平臺」程序，勞動部處理及回應成案提議的期限原則為2個月。為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平臺正式回應。

