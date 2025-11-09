快訊／週一颱風假？12縣市「暴風圈侵襲率」飆破70％

記者蔣季容／台北報導

今年第26號颱風鳳凰即將北轉接近台灣，中央氣象署預計明（10）日下半天發布海上颱風警報，週二發布陸上颱風警報，預估鳳凰颱風將於週三以輕颱之姿登陸台中以南。外界關注週一（11日）是否停班停課，根據氣象署今日14時暴風圈侵襲機率，有12縣市暴風圈侵襲機率高達7成以上，不過是否停班課仍由各縣市政府決定。

氣象署今日14時公布「120小時颱風暴風侵襲機率」，超過80％的有「台南市83％、嘉義市81％、嘉義縣81％」；70％至80％的有「台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣」，其餘皆不到70％。

氣象署今日14時公布「120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖／氣象署）

氣象署指出，鳳凰颱風今日14時的中心位置在北緯 14.8 度，東經 123.2 度，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風平均暴風半徑 250 公里。

氣象署預報員張承傳說明，颱風預計週二至週三逐漸北轉，朝台灣海峽接近，北轉過程中垂直風切較大，往北移動過程強度預計逐漸減弱，週三接近台灣海峽時有機會減弱為輕度颱風，預計週三至週四清晨登陸「台中以南」，週四往東北方向移動到台灣東北方海面，有機會再減為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。氣象署預計在週一下半天發布海警、週二發布陸警。

