快訊》進展神速！陳晨威、Julia宣布懷孕 小寶寶性別驚喜出爐

陳晨威、Julia宣布懷孕。 （圖／Julia提供）

樂天桃猿球星陳晨威，和啦啦隊女友Julia的戀情備受關注，小倆口也進展神速，從求婚、登記結婚後，今（9日）竟然舉辦性別趴，證實Julia懷孕一事，在親朋好友的見證下，準備迎接小公主的誕生。

陳晨威在2025年大方認愛中信兄弟啦啦隊Julia後，年底立刻完成求婚以及結婚登記，讓球迷、粉絲們反應不及，展現他的「光速神威」特色。怎料，才相隔不到一個月，小倆口已經規劃好性別趴，證實懷孕的好消息。

今（9日）夫妻倆也在眾人的見證下完成儀式，隨著粉紅色的氣球冒出，還有背後壯觀的粉色煙火，確定將迎來一位小公主，共組一家三口的甜蜜家庭。有趣的是，Julia也開心分享，陳晨威有天曾夢到有位妹妹，就站在他的床邊打招呼，沒想到真的迎來一位女孩，讓她直呼「覺得滿酷的！」

