快訊／逾10人吃完「發燒腹瀉」！貝里尼宏匯店「今急停業」清消1天

記者簡浩正／綜合報導

貝里尼今上午發出聲明，很抱歉造成部分顧客身體不適之情況，2/4(三)「宏匯店停業一天」將進行全面清潔消毒。（圖／翻攝自Bellini Pasta Pasta粉專）

貝里尼宏匯店疑似出現食安問題。有民眾上月29日前往新北市宏匯廣場的一間義式餐廳用餐，一家三人出現發燒、嚴重畏寒、腹痛、腹瀉現象，疑似是沙門桿菌惹禍，3歲女兒甚至不適到住院。對此，貝里尼（Bellini Pasta Pasta）今（4）日上午發出聲明，很抱歉造成部分顧客身體不適之情況，2/4(三)今日「宏匯店停業一天」將進行全面清潔消毒。

據悉，有民眾在Threads發文提到，上月29日晚餐前往新莊宏匯一間義大利料理餐廳，其中3人全都急性腸胃炎，老公每天反覆畏寒、發燒、腹痛、水瀉，年僅3歲的大女兒，一度發燒到熱痙攣住院，不斷嘔吐、腹痛、發燒水瀉。醫師說疑似是沙門氏菌感染。

廣告 廣告

網友指出，發文的原意是希望有相同症狀、去過同店家的人能多家留意，會幫忙向衛生局通報，並接著做後續處理。此文一出引起網友熱議，也有網友表示在相近時間用餐出現異狀，初估累積人數逾10人。

對此，貝里尼（Bellini Pasta Pasta）於臉書粉專表示：很抱歉造成部分顧客身體不適之情況，2/4(三)今日「宏匯店停業一天」我們將進行全面清潔消毒。後續相關資訊將以主管機關正式公布內容為準，感謝各界的理解與體諒。

宏匯廣場臉書粉專也表示，關於此次事件宏匯廣場向受到影響的消費者致上最深的歉意。宏匯廣場一向非常重視食品安全管理，除每日例行巡檢稽核外，每月亦委託第三方公正單位 SGS進行館內餐飲品牌之抽樣檢驗，力求各項衛生與安全指標皆符合相關標準。我們全力配合衛生局的調查，務求釐清問題根源並全面清消。宏匯廣場會持續與品牌方保持密切聯繫，全面檢視其作業流程，確保食安管理落實無虞，以保障消費者用餐品質與權益。再次向各位致歉，謝謝大家。

更多三立新聞網報導

別鐵齒！2026「這4生肖」需安太歲 他「做錯1事」竟不順一整年

今「立春」回暖「春睏」恐加重！醫：養肝正當時 避免「喝1飲」

厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝

明迎「立春」易致肝氣鬱結！常見「春困」3症狀 醫：快做4事保健

