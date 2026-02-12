快訊／過年前大掃除出意外！台中婦3樓墜落「頭部重創」…昏迷指數3

記者吳泊萱／台中報導

70歲婦人疑似因打掃不慎墜樓，頭部重創命危。（圖／翻攝畫面）

農曆春節前夕，驚傳墜樓意外！昨日（11日）上午10時許，一名70歲婦人在家中大掃除時，不慎從3樓墜落1樓遮雨棚，消防隊獲報到場時，婦人已意識模糊、口鼻出血，且左眼瞳孔放大，被緊急送醫搶救，目前警方正在釐清事故發生原因。

台中市消防局於11日上午10時6分獲報，西屯區洛陽路發生墜樓意外，一名70歲婦人，從3樓墜落至1樓遮雨棚。消防隊到場發現婦人已意識模糊、口鼻出血、左眼瞳孔放大，立刻將人送往中港澄清醫院救治。

據了解，昨日（11日）正好是送神日，是一年中最適合清掃神明廳、祖先牌位的好時機，婦人疑似在清掃過程中不慎墜樓，經送醫搶救後昏迷指數3，仍在加護病房觀察。

