快訊／過年最強運！越南移工高雄刮中1200萬 秘訣竟是「摸這裡」

財經中心／師瑞德報導

財神爺眷顧不分國籍！台灣彩券新春限定刮刮樂「1,200萬大吉利」傳出捷報，全台首個頭獎1,200萬元在高雄市岡山區的「籤上籤彩券行」霸氣開出。幸運得主是一名年輕的越南籍男性移工，他靠著靈機一動「摸肚求好運」，竟真的獲得彌勒佛加持，順利抱走千萬大獎，讓隨行的同鄉友人都驚呼不可思議。

全台首開！外籍移工成千萬富翁

農曆春節將至，刮刮樂買氣強強滾，大家都想試手氣博個好彩頭。高雄岡山這名越南籍移工當天與兩名同鄉友人相約前往彩券行，鎖定面額較高、頭獎金額誘人的「1,200萬大吉利」連續購買好幾張，展現強烈的中獎企圖心。沒想到就在刮到最後一張時，奇蹟真的降臨，成為今年全台第一位把1,200萬頭獎帶回家的幸運兒。

廣告 廣告

靈感來了！摸彌勒佛肚祈禱奏效

據彩券行代理人林小姐轉述，這位幸運移工在刮最後一張彩券時，還沒刮出結果，抬頭剛好與店內供奉的彌勒佛「對上眼」。看著彌勒佛笑得燦爛，他突然靈機一動，一手拿著刮到一半的彩券，另一手伸過去輕摸彌勒佛圓滾滾的肚子，並用不太標準的中文虔誠許願：「希望這張讓我中大獎」。話才剛說完，低頭繼續刮開覆蓋膜，竟然真的出現頭獎代碼，1,200萬元從天而降。

神明不挑人 誠心感動天

親眼見證這戲劇性的一刻，代理人林小姐也感到相當驚喜。她開心表示，原本以為只有在地人才信奉彌勒佛，沒想到外籍移工誠心祈求也能獲得回應，這證明了「彌勒佛的好運加持是不挑人、也不分國籍的」。隨著首個千萬頭獎開出，預料將吸引更多民眾前往彩券行「摸肚沾喜氣」，希望也能成為下一個幸運得主。

全台首個「1,200萬大吉利」頭獎在高雄岡山開出！幸運得主是一名越南移工，刮到最後一張時靈機一動，摸店內彌勒佛肚子許願，竟真的刮中1,200萬元。代理人驚喜表示，神明保佑不分國籍，誠心祈求也能抱走千萬大獎。（圖／台彩提供）

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

開盤／台股噴發狂漲575點！台積電領軍衝鋒 記憶體族群漲停潮來襲

台灣女力遠征大阪馬！幕後金主超低調 竟是日本捷運營造大廠

被電子業耽誤的情歌王子？金寶許勝雄尾牙深情開唱 全場暴動喊安可

超好吃菜單出爐！金寶旺年會端君品「龍蝦鮑魚」 豪撒千萬大獎

