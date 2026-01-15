快訊／違法進用親人涉圖利！前海科館長陳素芬、大姑遭收押禁見

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬日前遭控職場霸凌，並涉嫌於任內違法進用具三親等內姻親關係的大姑廖敏惠，案件已於2025年底遭監察院彈劾並移送懲戒法院審理。基隆地檢署昨（14）日發動搜索，約談陳素芬、廖敏惠等人到案，經漏夜複訊後，認定2人涉嫌犯《貪污治罪條例》圖利罪，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。基隆地院召開羈押庭後，於中午12時30分裁定2人收押禁見。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬與大姑廖敏惠，經基隆地院召開羈押庭後，於中午12時30分裁定2人收押禁見。（圖／國立海洋科技博物館 官網）

檢調指出，陳素芬與廖敏惠具三親等內姻親關係，陳素芬自2019年4月起擔任國立海洋科技博物館館長，卻在2021年9月間違法進用廖敏惠屬三親等內姻親關係，擔任海科館臨時人員，涉不法圖利。

檢調表示，全案先前已遭監察院通過彈劾，並移送懲戒法院審理中，但因案情仍涉及刑事不法，檢察官因此於昨日指揮廉政署，針對陳素芬、廖敏惠及相關證人住處共3處同步搜索，除2名被告外，另約談8名證人釐清案情。

檢察官複訊後，認定陳素芬、廖敏惠2人涉犯《貪污治罪條例》圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，遂於今日凌晨向基隆地院聲請羈押禁見。法院上午10時30分召開羈押庭，經訊問後，於中午12時30分裁定陳素芬、廖敏惠2人收押並禁止接見通信。



