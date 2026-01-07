快訊／遭中國列入「台獨頑固份子」！鄭英耀發聲了：持續守護台灣民主

記者柯美儀／台北報導

國台辦今（7）日宣布，將我國內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」。對此，教育部長鄭英耀回應，《教育基本法》規定教育以人民為主體，將持續推動愛國教育並守護台灣的民主自由。

國台辦今日舉行例行記者會，中國國台辦發言人陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨。他還說，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉世芳、鄭英耀二人進行懲處。

廣告 廣告

對此，教育部長鄭英耀稍早回應表示，《教育基本法》明定，人民是教育權的主體，教育的目的，是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並同時具有國家意識與國際視野的現代公民。在教育現場與人才培育上，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

更多三立新聞網報導

國台辦罵「胡言亂語」！石平反嗆中共可笑低級：只能用人身攻擊回答問題

消失近半年！40歲女星遭爆「懷孕快生了」 本尊親回應9字洩近況

20歲網紅斷腿流浪柬埔寨！父證實「借錢買機票」：妻飛去接女兒回家

簡體字掰掰！湯姆熊4000機台「全面改繁體」 家長：可以多帶孩子去玩了

