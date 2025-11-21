快訊／遭員工控欠薪「換輪胎也沒錢」！國光客運回應了

生活中心／朱祖儀報導

國光客運近來又爆出欠薪風波，有一名員工指出，公司11月發薪日僅先匯「一半薪水」，內部還傳出欠款擴大，連輪胎更新、車輛清洗耗材都缺少資金的問題。對此，國光客運回應，目前虧損狀況已經明顯減少，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度問題延遲發放，將於今（21）日將差額補足。

國光客運表示，自9月8日起停駛南部地區 14 條路線後，公司內部虧損狀況已明顯減少，營運亦日漸趨於穩定。114年10月份獎金原定20日發放，因資金調度作業不及致延遲發放，造成同仁及社會困擾，為此致上萬分歉意，並將於今日將差額全數補足

另外，關於車輛維保、離退作業等項，國光客運也說，目前公司已列管，並分期逐步改善中。為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易情形，他們也向金融機構申辦處理方案

