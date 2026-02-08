快訊／遭抓包演出《世紀血案》 Junior、夏語心曬全黑圖道歉

Junior（韓宜邦）與夏語心道歉了。（圖／翻攝自Junior、夏語心臉書）





電影《世紀血案》以1980年「林宅血案」為背景改編，但劇組未取得當事人林義雄等家屬同意，風波持續延燒。藝人Junior（韓宜邦）與夏語心被挖出也有參演遭到出征。對此，兩人在今（8）日晚間曬出全黑圖道歉了。

Junior表示，當初得知要飾演康寧祥先生，「心裡的情緒是很洶湧的，因為能夠出演如此出色與值得人們尊敬的人物。」在收集相關事蹟及資料時，他只想著要如何才能好好詮釋，「絕無不敬或是企圖想要顛覆歷史。」

Junior直言在拍戲現場心情是低落且沈重，「我的責任，是儘量還原當時發生的事情。」過去也曾接演過不少真人真事翻拍的角色，「劇組們都有來來回回跟本尊討論以及徵求同意，因此多年下來，我疏忽了。我以為這些事情理所當然，在合約上製作方也明確寫著拍攝已獲得合法授權，然而我卻並未進一步的查證。」

Junior坦言，他誤把合約上的「授權」認為是取得當事者同意，「但我不能把一切歸咎於他人的責任，這本是我該嚴肅針對合約查證的事情，不該因此鬆懈。」他認為自己無法卸責，除了誠摯向相關人士道歉外，「我呼籲製片方停止電影後製行為，並在取得當事人認可之前不得繼續。即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇。」

另外，夏語心也向當事人及所有受難者及家屬道歉，「在未知劇組並未取得林義雄先生同意以及自己沒有主動求證的情況下客串了世紀血案一角，對相關人員造成了無法挽回的傷害，我很抱歉，對不起。」並承諾未來將不再參與電影的所有後續，並會更加謹慎面對每一份工作。

夏語心發聲道歉。（圖／翻攝自夏語心臉書）

夏語心發聲道歉。（圖／翻攝自夏語心臉書）



