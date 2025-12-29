快訊／遭控性侵硬上女大生！男模張越河強硬發聲 聲明全文曝光

記者宋亭誼／台北報導

25歲男模張越河長相俊俏，在台北市信義區知名夜店上班，IG坐擁2萬人追蹤。他今（29）日遭週刊踢爆性侵女大生得逞，女大生憤而報警後，張越河卻聲稱雙方為合意性交，引發網友討論。針對遭指控性侵一事，張越河嚴正否認相關指控，表示內容與事實嚴重不符，並強調自己「絕無任何違反A女士意願性行為」。

張越河聲明全文：

大家好，我是越河。

針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。

本案自發生至今，本人始終保持沈默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然 A 女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。

在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。

最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。

一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。

聲明人：越河

中華民國 114 年 12 月 29 日

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

