快訊／遭服務業集體爆「奧客行徑」！ Melody親上火線回應：別網暴、刻意抹黑

Melody遭服務業集體爆「奧客行徑」。 （本刊資料照）

女星Melody（劉恭顯）過去因為幽默有趣的談吐而受粉絲喜愛，沒想到近期卻被爆出態度傲慢、咄咄逼人。對此，Melody今（2）日親上火線回應，在自己印象中，不曾發生過這些事，「如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我虛心接受也會自我反省」，但她也呼籲，「不要網暴、刻意抹黑」。

「奧客行徑」全曝光？

有網友在Threads發文表示，在班機上遇到從巴黎返台的Melody，沒想到卻在留言區引來航空、餐飲業人員的集體告狀，全都指向Melody對服務人員的惡劣態度。

有網友指出，Melody在用餐時態度極度不客氣，服務生點錯菜就咄咄逼人，要求服務生重複背誦菜單，另外，也有咖啡店員工表示，Melody外帶咖啡時全程臭臉且不斷催促，明明等待時間沒超過10分鐘，還是露出極度不耐煩的臉色，甚至有人說，「每次上班都祈禱今天別遇到她」。

Melody親上火線！ 懇請別網暴、抹黑

對於種種指控，Melody今天特別透過IG說，關於相關的新聞，她非常的驚訝，由於沒有習慣看threads，所以今天早上特別去看。她坦言，對於很多爆料，她沒法一一回應，因為在她印象中，不記得曾發生過這些事。

Melody也說，每個人都有自己感受的立場與權力，「如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我虛心接受也會自我反省」。但她也強調，大家有不喜歡她的權利，但懇請不要網暴、刻意抹黑。

Melody表示，她很清楚也看重身為公眾人物的責任，出面回應事不想浪費大家更多的時間與精力。

Melody發文。（取自Melody IG）

