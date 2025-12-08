快訊／遭爆介入高志綱婚姻淪小三 林倪安發10點聲明「將全面提告」

林倪安發10點聲明「將全面提告」。（取自林倪安IG）

近期體壇爭議不斷，除了TPBL新竹攻城獅高國豪爆出家庭糾紛，前職棒球星、統一獅教練高志綱也被爆婚外情，有消息傳出小三是網紅林倪安。對此，林倪安今（8）日發出10點聲明並說，「所有謠言均非事實，本公司將全面提告、絕不和解、絕不寬貸」。

網紅林倪安近期遭爆介入已婚棒球教練高志綱婚姻，就在今天，林倪安透過「禾司國際 經紀團隊」發出10點聲明，包含私生活攻擊屬惡意捏造，全部與事實不符；居家監視器遭造謠扭曲，屬惡意誤導；從未自稱「姐姐」，相關流言純屬杜撰；學歷相關指控為錯誤資訊，事實可提出正式聲明。

聲明中還包括：遭詐騙事件為經法院認證之被害經驗，惡意翻案將依法追究；12強球賽相關惡意故事化內容，全部為捏造；散播林倪安子女與資料者，已觸犯《兒少法》；「帶啦啦隊飯局」事件，已證實為移花接木、與林倪安無關；關於啦啦隊身分的惡意攻擊，林倪安確實擔任過接案性應援，但從未冒稱正式隊職；假帳號、假對話、AI合成照片散布者，來源已鎖定將全面提告。

完整聲明如下：

林倪安發10點聲明。（翻攝自林倪安臉書）

