快訊／遭爆要求女同仁「上廁所也要跟」捲性騷疑雲 邱臣遠駁：子虛烏有

曾在擔任立委期間遭控性騷擾的新竹市副市長邱臣遠，再次捲入性騷疑雲！媒體爆料，邱臣遠疑似在代理市長期間言行騷擾女同仁，高虹安回任市長後，立即將該名女員工調離職務並提供申訴管道。對此，邱臣遠今（21日）也表示，已要求市府主動啟動相關調查程序，捍衛自己清白。

2023年台灣正發生MeToo運動，當時邱臣遠擔任民眾黨不分區立委，遭前助理指控曾對她性騷擾；去年（2025）10月，邱臣遠擔任代理市長期間，雙方達成和解，該名女助理也在臉書發文同意指控內容「實屬誤會」，但才相隔幾個月，邱臣遠又被週刊爆料捲入言語性騷擾紛爭。

週刊報導，邱臣遠告知女同仁「就連我上廁所都要跟」，引發言語性騷擾風波。（圖／民眾黨新竹黨部提供）

根據《風傳媒》報導，該名市府同仁在邱臣遠擔任代理市長期間，被安排至辦公室跟著邱臣遠跑行程，曾告知女同仁「就連我上廁所都要跟」，從此之後對於邱臣遠的各項言行，女同仁開始默默蒐證。

邱臣遠出面駁斥性騷擾疑雲。（圖／民眾黨新竹黨部提供）

對此傳聞，邱臣遠今日也親自回應，指出對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對自己及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，已要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

民進黨市議員楊玲宜痛批，民眾黨執政的竹市已成為民眾黨內權力鬥爭的場域，整個市政停滯不前；高虹安過去對助理苛刻，涉貪助理費；如今邱臣遠又被爆性騷累犯，且對基層公務員咆哮，已搞得市府人人自危。高虹安與邱臣遠皆有道德品格瑕疵，已讓新竹人再度蒙羞。

民進黨新竹市議員楊玲宜痛批市府作為。（圖／翻攝畫面）

劉崇顯也炮轟，批高虹安處理邱臣遠涉性騷擾案，竟是將受害者調離現職，反而讓可能的加害者留在原處。他籲高虹安身為市長，且是女性，不要讓市府被貼上包庇性騷案件的標籤。

新竹市府人事處則表示，市府申訴管道暢通，對任何案件均依法依程序處理，並會在保護當事人立場上嚴謹處理，相關情形如有檢具資料，將依規定辦理。

