快訊／遭爆一顆都沒買！大苑子下架石虎柳丁文宣 取消商標申請

手搖飲品牌大苑子日前在社群平台上以「石虎柳丁」宣傳，卻遭柳丁農場爆料宣傳影片未經授權，且不曾買過任何有認證標章的石虎柳丁，更是被網友發現竟註冊「石虎柳丁」為商標，輿論一面倒支持農場。如今大苑子宣布下架相關宣傳，也取消商標申請。

手搖飲品牌大苑子日前在社群平台上以「石虎柳丁」宣傳，卻遭柳丁農場爆料宣傳影片未經授權。（圖／取自大苑子臉書）

長壽天然農場在社群發文，指出大苑子曾於10月到農場拍攝宣傳影片，但後續沒有進一步合作和消息，直到本月17號大苑子突然發布石虎柳丁宣傳片，卻未獲得農場許可，更直指大苑子從未購買過石虎標章的石虎柳丁，呼籲消費者不要受騙。

對此，大苑子昨（19）日回應指出，由於台南中寮是石虎重要棲地，因此認定中寮柳丁皆為石虎友善，更主張訴求不在商品，而在理念倡議。至於影片只是希望大眾看見南投中寮對石虎友善的努力。更表示只是在自加原有Logo下方加上「石虎柳丁」，僅為避免同業效仿。

不過如此回應讓網友怒火更熾，大苑子今（20）日再度發聲明滅火，指出「大苑子已經下架石虎柳丁的相關製作物（含宣傳文宣、影片），及商標圖文申請。」並再次解釋，註冊商標舉動是為避免同業仿效，是歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁。也提及在註冊時，發現台灣有許多廠商註冊石虎產品。

如今爆出爭議，民眾也紛紛直接向長壽天然農場購買柳丁，業者也發文感謝各位支持：「各位不好意思！已經被反應效率太慢了，因為平常還是一樣要農忙所以沒能及時回覆訊息。」也提供表單給民眾下單訂購。

