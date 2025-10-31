快訊》遭疑隱瞞粿粿、王子出軌？簡廷芮駁斥 老公也發聲

簡廷芮。(蘇蔓攝)

男星范姜彥豐29日控訴妻子粿粿和邱勝翊（王子）有一腿，心痛「身邊知情的幫你們隱瞞」，事後他被發現IG退追跟粿粿、王子一起出遊的「美國行」成員王品澔、簡廷芮。網友懷疑內情不單純，大肆抨擊他們是共犯。今(10/31)，簡廷芮透過限時動態解釋，老公賴冠儒也轉發妻子的聲明。

范姜彥豐29日提到粿粿今年3、4月跟著王子等人去美國玩，返台後態度大變、頻繁早出晚歸甚至不回家，後來掌握到粿粿跟王子有明確的出軌證據，讓范姜彥豐超心痛。儘管粿粿否認外遇，雪球仍越滾越大，網友發現王子不只會撩粿粿，也曾對同樣已婚的簡廷芮留言調情：「我以為喜歡我」，當時簡廷芮順勢回應：「只可能喜歡你…後面的海。」

王品澔（左起）、胡釋安與女友、孟霖（右起）、晏柔中、王子、簡廷芮、粿粿等友人今年3、4月到美國旅遊。（喜鵲娛樂提供）

不僅如此，「美國行」的Vlog也被重新翻出來討論，網友發現粿粿、王子和簡廷芮乘坐摩天輪時，簡廷芮跟王子坐很近，並把手放在男方的大腿，粿粿看到後露出微妙的表情。

簡廷芮捲入風暴後，今(10/31)以三點聲明回應。她強調跟王子、粿粿和范姜彥豐都是朋友，「但絕對不會支持任何不當行為」；她的生活重心在家庭和工作，「並沒有與任何人有不當關係。」簡廷芮坦言，跟這些友人都有一段時間未聯繫，許多事情都從新聞才得知，並不清楚實際的狀況，盼望外界勿過多解讀而影響到家人。不久，簡廷芮丈夫賴冠儒轉發妻子的聲明，寫道：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」

簡廷芮希望大家不要過多揣測，影響到她的家人。圖為簡廷芮和圈外人老公。（圖／陳俊吉攝）

簡廷芮聲明

近日新聞事件引發外界對本人的關注，

雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。

由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。

1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。

2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。

3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。

謝謝關心，也懇請大家給予應有的尊重與空間。

