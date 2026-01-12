快訊／遭踢出NewJeans「Danielle首露面吐近況」見萬人應援哽咽哭了

記者林汝珊／台北報導

NewJeans未來動向讓人好奇。（圖／翻攝自X）

ADOR去年底宣布，與NewJeans成員Danielle解除專屬合約。今（12日）Danielle開設IG帳號，宣布晚間7點（韓國時間）將開直播，向粉絲分享近況。稍早她準時開啟直播，湧入上萬人觀看，她也忍不住眼眶泛淚：「快哭了。」

Danielle表示快哭了。（圖／翻攝自IG）

Danielle以韓文及英文雙語向粉絲分享近況，講到激動處甚至有些哽咽。Danielle除了分享心情，也向一路支持她的粉絲表達感謝，表示並不後悔做出這樣的決定。直播進行約10分鐘便結束，Danielle最後也感謝粉絲一路以來的支持，表示慢慢用自己方式 回報給大家。

回顧事件始末，ADOR 與 NewJeans 自 2024 年中爆發合約糾紛後，雙方關係持續緊繃。官司結果出爐後，多數成員選擇尊重法院判決並回歸公司，僅 Danielle 與家人態度始終強硬，最終成為唯一被解除合約的成員。ADOR 於去年底對外證實，已正式終止與 Danielle 的合約，並同步提起高達431億韓元（約合台幣9.3億元）違約金與損害賠償訴訟。

Danielle成為目前唯一被解除合約的成員。（圖／翻攝自IG）

