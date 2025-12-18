快訊／遭逆向車爆衝撞！高雄母子被撞成夾心餅 母親命危
高雄市今（18）日上午在中華三路與建國三路口發生一起嚴重車禍。一輛自小客車疑似逆向駛入對向車道，與一輛機車發生碰撞，並波及路邊停放的自小客車，造成機車上一對母子受傷送醫，其中母親傷勢嚴重，目前仍在搶救中。
警方表示，事故發生時，77歲潘姓女子駕駛自小客車，沿建國三路由東向西行駛；53歲丁姓女子駕駛普通重型機車，搭載20歲黃姓男子，沿建國三路由西向東行駛。
雙方行經事故地點時，潘女疑因不明原因行駛至對向車道，與丁女所騎乘的機車發生碰撞，隨後再波及停放於路邊停車格內的自小客車，母子瞬間形成恐怖的「夾心」狀態，現場畫面怵目驚心。
事故造成丁女意識不清，緊急送往高雄醫學大學附設醫院搶救；機車乘客黃男意識清楚，同樣送往高醫包紮治療。肇事的潘女經警方酒測，酒測值為0。
警方初步研判，事故肇因為潘女未依規定駛入來車道，但實際肇事責任仍需後續鑑定分析釐清，警方也將持續調閱相關監視器畫面，以釐清事發經過。
