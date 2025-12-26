快訊／選定了？！吳宗憲大動作宣布「宜蘭走新路」起跑 找來謝龍介助陣

記者陳思妤／台北報導

國民黨2026宜蘭縣選戰人選未定，現任立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都有意願參選。而吳宗憲的辦公室今（26）日發出採訪通知，宣布「宜蘭走新路」將於今日傍晚盛大起跑，包括昨天才「舉槍造勢」的國民黨立委謝龍介也將到場。

吳宗憲國會辦公室今發出採訪通知，宣布「宜蘭走新路」將於今（26）日傍晚盛大起跑，活動地點在宜蘭市五穀廟廟埕。屆時除了立法委員謝龍介到場助講外，也邀請多位神秘嘉賓一同參與。採訪通知還寫出，宜蘭要「走新路」，在宜蘭縣長林姿妙打下的基礎上，吳宗憲期望與鄉親朋友一起思考下一步、一起讓家鄉變得更美好，作伙走出宜蘭的新路，走出台灣、走向世界。

季麟連昨日在舞台上組裝手槍，還邀請謝龍介「開一槍」（圖／翻攝畫面）

