快訊／還原張文犯案現場 檢警「VR辦案」重建中山商圈

檢警24日上午重建誠品南西店現場。 （圖／東森新聞）





張文19日在台北車站M7出口、中山商圈犯下大規模殺人案，造成包含本人在內總共4死11傷。由於張文已在行凶同晚墜樓身亡，檢警為盡可能釐清案件真相，今（24日）早出動最新科技辦案方式，試圖完整還原犯罪現場。

科技辦案：VR重建完整現場

檢方率領警方於上午8時50分抵達誠品南西百貨，檢警個個神情嚴肅進入百貨重建現場。此次出動科技還原技術，以VR方式重建張文從百貨外大馬路到百貨頂樓的犯案動線，並比對先前採集到包含指紋在內所有跡證。

行兇前場堪遭拒

警方指出，持續追查張文犯案前行蹤時發現，張文於案發前一天、18日晚間6時47分，曾前往中山商圈的誠品南西店勘查動線。監視器畫面還原，張文當時進入商場後，曾至服務台與人員交談。

廣告 廣告

張文當時向服務台人員表示，想前往頂樓觀看文創園區對面的聖誕樹，並要求前往頂樓查看，但該請求遭服務台人員婉拒。另外還有他出現在五樓觀察樓梯位置，並拍照紀錄的畫面，警方指出，相關行為已列入調查重點，將持續比對犯案過程，釐清其是否涉及事前勘查路線。

墜樓意外阻第3波攻擊

張文25至27日還預訂了另一家住宿，讓警方懷疑張文原先可能還計畫在耶誕節當天發動第3波攻擊，墜樓死亡極可能是一場意外。張文原本嘗試同步訂2間旅館以建立雙基地，卻因帳戶餘額不足僅成功訂下一間。張文進入誠品南西店頂樓與警員對峙時，疑似失足墜樓死亡，

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／國三連環車禍！4車撞一團 道路塞爆

發文嗆「隨機殺人教訓社會」 士院裁定不收押：母帶回家看管

快訊／張文隨機殺人 北市刑大今重返誠品南西店重建現場

