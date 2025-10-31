快訊／還在餵豬廚餘！新北泰山某養豬場被逮 最高恐罰400萬

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

非洲豬瘟疫情仍在嚴防中，新北市卻傳出有養豬場違規使用廚餘餵豬！新北市政府農業局昨（30）日前往泰山區一處養豬場稽查，發現現場仍存放含廚餘的桶槽，蒸煮槽與飼料槽內也殘留廚餘。業者違反《動物傳染病防治條例》與《飼料管理法》，可分別裁罰5萬至100萬元及3萬至300萬元，最重恐挨罰400萬元。

非洲豬瘟疫情仍在嚴防中，新北市卻傳出有養豬場違規使用廚餘餵豬。（圖／新北市農業局）

農業局指出，台中近日爆發非洲豬瘟疫情後，農業部已於10月22日公告，全國禁止搬運或使用廚餘、動物性廢渣、屠宰下腳料作為豬飼料。新北市同步通知轄內66家具廚餘再利用檢核資格的養豬場全面停止使用廚餘，改以合格飼料或植物性廢渣餵養，並展開全面稽查。

此次稽查中，稽查小組當場查獲業者車輛與場內仍存放含廚餘的桶槽，現場立即封存廚餘槽並押車載運廚餘至樹林焚化爐銷毀。農業局強調，後續將依法裁處並持續複查，絕不姑息。

稽查小組當場查獲業者車輛與場內仍存放含廚餘的桶槽。（圖／新北市農業局）

農業局呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。非洲豬瘟一旦傳入，恐造成嚴重產業損失，違規者將依法連續裁罰，請畜牧場主嚴格遵守規定，共同守住台灣畜牧防線。

