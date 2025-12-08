快訊／邊境衝突升級 泰國空襲與柬埔寨爭議地區
泰國軍方發言人、少將文泰（Winthai Suvaree）今日（12/8）表示，泰國已在與柬埔寨存在爭議的邊境地區發動空襲。此前兩國相互指責對方違反停火協議。
泰國軍方在聲明中表示，泰柬兩軍在最東部省份烏汶府（Ubon Ratchathani）的兩個地區爆發新一輪衝突，造成至少1名泰國士兵喪生，4人受傷。聲明稱：「泰方現已出動戰機，對多個區域的軍事目標實施打擊。」
柬埔寨國防部則聲明指出，泰軍在進行數日的挑釁行動後，於拂曉時分對柬方兩處駐軍發動攻擊，並強調柬埔寨軍隊未予以還擊。
今年7月，泰柬兩國曾因邊境爭端而爆發為期5天的流血衝突，其後在美國總統川普（Donald Trump）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋下達成停火協議，川普更在10月親赴吉隆坡見證兩國簽署擴大版停火協議。
然而，停火協議簽署才剛過2週，泰國11月10日表示有士兵在邊境遭柬埔寨埋的地雷炸傷，宣布暫停執行協議，和平協議搖搖欲墜。川普15日晚間亦對記者表示：「我已與兩國的總理通話，他們的狀況很好。我認為他們會沒事。」
但泰柬衝突在近期有升溫趨勢。柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）7日指控，泰軍在北部邊境普里維希省（Preah Vihear）向柬軍發動攻擊，強調柬方沒有還擊，並立即與泰方聯繫要求其停止開火。柬埔寨已將此次事件通報東協觀察團，並計劃請求展開調查。
泰國軍方同日則發聲明稱，柬埔寨方面在兩國邊境四色菊府（Si Saket）開火，迫使泰方還擊，雙方持續間歇性交火。據泰國媒體報導，有兩名泰國士兵在交火中受傷，其中一人腿部中彈，一人胸部中彈。
泰國政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）當天表示，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）密切關注邊境局勢，並已指示國防部和軍隊採取一切必要措施，維護國家主權，保障公共安全。
10:08 發稿
10:24 更新（新增詳細背景資訊）
