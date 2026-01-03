快訊／邊荷律父親辭世！IG悲發文 取消活動急返韓

中信兄弟韓籍啦啦隊成員邊荷律今（3）日驚傳父親辭世，緊急中止原定出席的活動返回韓國。（圖／邊荷律IG）





中信兄弟韓籍啦啦隊成員邊荷律今（3）日驚傳父親辭世，緊急中止原定出席的活動返回韓國。邊荷律在IG悲痛發文，也對原先為了支持她到場參加活動的粉絲感到抱歉。

Passion Sisters官方帳號發文表示，邊荷律在台中下高鐵準備前往活動現場時，接到電話得知家中發生重大事故，也感謝活動方體諒邊荷律身心狀況，同意臨時變更活動內容。

Passion Sisters官方帳號表示邊荷律因為家中重大事故，緊急返回韓國。（圖／Passion Sisters官方IG）

【邊荷律IG聲明全文】

今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛。

對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，

我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。

目前仍在極度慌亂與悲痛之中，

無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。

待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。

也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。

再次感謝大家的體諒與陪伴。

更多東森新聞報導

WBC／別跟日本硬碰硬！韓媒玩抓放：台灣才是真正對手

中職／韓國傳奇球星來了！李大浩任兄弟春訓客座打擊教練

中職／飲水思源！樂天桃猿新秀許賀捷 捐款回饋輔大

