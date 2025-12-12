快訊／那指費半承壓！博通跌逾10% 非科技股成亮點！這家狂飆逾12%

財經中心／程正邦報導

今天美股全面下跌，盤中費半重挫4.75%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

科技股擔憂持續：那指與費半承壓 博通盤中跌幅擴大至逾10%

在聯準會（Fed）近期祭出降息一碼後，市場焦點轉向個股財報與AI題材的不確定性。受限於科技巨頭財報不符預期以及對AI資本支出的疑慮持續影響，週五（12日）美股主要指數表現分歧，科技類股壓力尤為沉重。

截至發稿時間（台灣時間13日凌晨1時），道瓊工業指數開高走低，跌幅0.66%，暫報48,383.41點；那斯達克綜合指數下跌1.97%；標普500指數下跌1.32%。科技股的頹勢集中在費城半導體指數，該指數大跌逾4.73%，反映市場對晶片產業前景的謹慎情緒。

個股方面，晶片設計巨頭博通（AVGO-US）雖然公佈了亮眼的第四季財報，但因其對AI產品未來展望不明，股價開盤後即重挫，跌幅一度擴大至10.80%，暫報約4.89美元。其他明星科技股如美光科技（MU-US）、甲骨文（ORCL-US）、AMD（AMD-US）等亦紛紛走低，顯示AI題材的短期情緒面臨考驗。

那指費半承壓，博通跌逾10%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

博通營收獲利雙創新高 卻因「AI利潤收窄」遭市場拋售

博通公佈的2025會計年度第四季財報數據亮眼，營收達180.2億美元，遠超市場預期的174.9億美元；每股盈餘（EPS）也以1.95美元超越預期的1.86美元，各項成績均創下新高。

然而，執行長的發言卻成為股價重挫的關鍵。儘管博通執行長透露，公司已積壓了價值730億美元的AI產品訂單，但同時警告AI產品的總利潤正在收窄，且不便對2026年度的AI相關收入做出預測。這番言論澆熄了投資人對其高利潤成長的期待，引發拋售潮。

非科技股是今天亮點，運動服飾品牌Lululemon財報超乎預期，股價一度狂飆12.29%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

Lululemon超預期成非科技股亮點 股價一度狂飆12.29%

與科技股的沉重氛圍形成鮮明對比的是，非科技股的表現成為市場亮點。運動服飾品牌 Lululemon（LULU-US）公佈的第三季度財報全面優於預期，營收達到26億美元，超越市場預期的24.8億美元；每股盈餘（EPS）為2.59美元，也超越預期的2.25美元。

Lululemon的股價因此獲得強勁支撐，開盤後一度狂飆超過12%，成為當日美股漲幅最突出的個股之一，顯示其在美國市場的業績增長表現獲得肯定，盤中漲幅能有10.12%。不過，公司同時預告，執行長Calvin McDonald將於明年卸任，正在尋找繼任者。

儘管美國政府允許輝達出口H200處理器至中國，面對不確定性，利多消息仍無法反映在它的股價上。（圖／翻攝Yahoo!股市）

市場情緒交織：最高法院裁決與AI投資熱潮並存

除了財報影響，市場同時關注美國最高法院即將對前總統川普在4月推出的全面關稅合法性作出裁決。儘管市場在關稅威脅減輕與AI投資熱潮的支撐下，標普500指數週四剛創下歷史新高，但分析師指出，如果法院裁定關稅無效，未來仍存在極大的不確定性，這也是導致市場情緒在短線內趨於震盪的原因之一。

值得注意的是，美國總統川普（Donald Trump）9日表示，美國政府將允許輝達出口其H200處理器至中國，其中25%營收將上繳政府。路透社12日報導，字節跳動與阿里巴巴等多家中國企業對H200晶片的需求強烈，促使輝達傾向增產。然而，礙於利潤收窄擔憂、中國政府尚未正式批准 H200 的相關採購，這項利多並未能引發輝達股價的大幅飆升，開漲幅僅止於 0.57%，盤中又下跌2.82%。

受大盤影響，台積電ADR盤中下跌3.12%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

