快訊／邱澤、許瑋甯宣布婚禮時間、地點 高甜婚紗照曝光！超大鑽戒親吻放閃

邱澤（左）、許瑋甯男帥女美婚紗照曝光。夏朵創意行銷提供

邱澤與許瑋甯迎接兒子出生後，雙雙開工，但不忘婚禮儀式感，宣布將於11月28日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，同時公開高甜婚紗照，許瑋甯手戴超大顆鑽戒，露出甜蜜笑容，邱澤則寵溺牽著她另外一隻手親吻。

許瑋甯與邱澤8月中時發送彌月禮，曝光兒子「IAN」已出生喜訊。後來邱澤出席活動，被問到婚禮是否籌備中？露出神秘微笑說：「嗯。」而當天活動正好就是在台北文華東方酒店。

邱澤（左）、許瑋甯將舉辦婚宴。夏朵創意行銷提供

許瑋甯產後火速開工！邱澤樂當奶爸

許瑋甯產後恢復良好，火速開工出席了許多活動，也展開舞台劇排練。邱澤也為新片宣傳，但樂於當奶爸，許瑋甯也曾透露，生下兒子之後，發覺邱澤變得更感性。

邱澤（左）、許瑋甯分享甜蜜婚紗照。夏朵創意行銷提供



