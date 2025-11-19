快訊／邱澤、許瑋甯宣布婚禮時間、地點 高甜婚紗照曝光！超大鑽戒親吻放閃
邱澤與許瑋甯迎接兒子出生後，雙雙開工，但不忘婚禮儀式感，宣布將於11月28日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，同時公開高甜婚紗照，許瑋甯手戴超大顆鑽戒，露出甜蜜笑容，邱澤則寵溺牽著她另外一隻手親吻。
許瑋甯與邱澤8月中時發送彌月禮，曝光兒子「IAN」已出生喜訊。後來邱澤出席活動，被問到婚禮是否籌備中？露出神秘微笑說：「嗯。」而當天活動正好就是在台北文華東方酒店。
許瑋甯產後火速開工！邱澤樂當奶爸
許瑋甯產後恢復良好，火速開工出席了許多活動，也展開舞台劇排練。邱澤也為新片宣傳，但樂於當奶爸，許瑋甯也曾透露，生下兒子之後，發覺邱澤變得更感性。
更多鏡報報導
劉品言喜迎愛女分享生產過程 揭曉寶寶小名！曾翻白眼打槍連晨翔
孫正華怒告苗華斌通姦中國籍小三 生下私生女對簿公堂！外遇細節全招了
孫正華昔「奶拚」林志玲登週刊封面 雙強名模婚姻路差很大！世紀婚禮上同框了
其他人也在看
邱澤、許瑋甯結婚4年要辦婚禮啦！時間地點曝光 2張婚紗照滿滿愛意
藝人邱澤、許瑋甯合作電影《當男人戀愛時》因戲生情，2021年底無預警宣布結婚，且今年小倆口迎來1子。不過兩人遲遲未舉行婚禮，終於在結婚4年後，今（19）日正式宣布，邱澤、許瑋甯將於下週11/28於臺北台視新聞網 ・ 13 小時前
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
許瑋甯曝邱澤求婚內幕「事後才補下跪儀式」 孕期每個月都拍照記錄「手機私藏」
許瑋甯日前接受製作人王偉忠的廣播訪談，大方分享與丈夫邱澤婚後的相處點滴。許瑋甯坦言自己喜歡比她懂更多的男生，並稱兩人都是I人，難得可以找到對的頻率，兩人在家話多到聊不完，就連生了小孩也還是能繼續當「聊天友」，大放甜蜜閃光彈！許瑋甯也透露邱澤求婚有下跪，但兩人並不注重儀式感，這個求婚儀式是事後才補上。鏡報 ・ 17 小時前
獎都給這對夫妻拿了！ 玄彬、孫藝真奪青龍電影獎影帝、影后
韓國第46屆青龍電影獎由電影《徵人啟弒》成為最大贏家，入圍12項抱走6座獎座（未含人氣獎）。不過真正最大贏家，當屬玄彬與孫藝真夫婦，孫藝真抱走最佳女主角，老公玄彬也以《哈爾濱》當上青龍獎影帝。兩人得獎感言都互相感謝對方與寶貝兒子，閃瞎眾人。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
邱澤、許瑋甯公開婚紗照 28日辦婚宴
（中央社記者洪素津台北19日電）演員邱澤、許瑋甯合作電影「當男人戀愛時」結緣，2021年12月10日宣布結婚，今年產子喜當新手爸媽，兩人今天公布婚紗照並將於28日舉行婚宴。中央社 ・ 14 小時前
邱澤許瑋甯婚禮倒數8天 婚紗照首曝光
邱澤和許瑋甯結婚登記近4年，兩人已經有可愛的兒子，日前邱澤透露婚期將近，今天兩人也正式宣布，將於下週五、11月28日於台北文華東方酒店宴請親友，也會接受採訪，與外界分享喜悅，同時首度公開婚紗照。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
有內鬼！台積前副總「帶2奈米晶片機密」投靠英特爾 龔明鑫證實了
即時中心／林耿郁報導台積電再傳疑似機密外洩事件！前資深副總羅唯仁七月份剛剛退休，沒想到立即「華麗轉身」赴英特爾任職，而且還疑似帶走大量「2奈米」晶片機密；對此經濟部長龔明鑫證實「確有此事」，如今高檢署已經啟動調查。又有內鬼？今（2025）年8月份，才傳出台積電的2奈米晶片技術，遭到日本Rapidus公司竊取，為我國經濟、外交投下震撼彈；沒想到一波未平，現在又傳出美國也來偷取相關機密，而且流出者竟然還是原本的「自己人」！據了解，台積電前資深副總羅唯仁，剛於今年7月申請退休，沒想到他在離職前，大量備妥2奈米，以及A16、A14等晶片先進製程資料，而且為避免被追查，還特地改用「手寫筆記」方式，帶走多箱資料「投美」，儼然「張憲義」第二。對此經濟部長龔明鑫，稍早在立院受訪時證實確有此事；目前政府已經介入關心，包括國安、產業利益與台積電個別廠商損失都會深入調查；至於疑似洩密的部分，目前高檢署已經展開調查，看看是否涉案國安相關法律。但究竟哪些資料真的被帶走？仍需由台積電方面認定。羅唯仁的「帶槍投靠」重返英特爾，究竟會為台積電的公司利益、以及台灣半導體戰略造成何種破壞與損失？龔明鑫僅回應，政府會「密切觀察」。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／有內鬼！台積前副總「帶2奈米晶片機密」投靠英特爾 龔明鑫證實了 更多民視新聞報導台積電前高層爆「帶半導體機密奔英特爾」 高檢署出手了十月底跳槽英特爾 前台積電資深副總"羅唯仁"爆竊密嫌疑台積電老臣羅唯仁傳「帶2奈米機密」投靠英特爾 高檢署要查了民視財經網影音 ・ 16 小時前
快訊》劉品言生了！連晨翔感性發言：注定是女兒傻瓜
37歲劉品言今年6月宣布和小她4歲的連晨翔雙喜臨門結婚，兩人有了愛的結晶，今(19日)兩人雙雙發文宣布誕下愛女，連晨翔更表示從看到女兒那刻就注定是女兒傻瓜，未來會用盡全力保護她們母女。據悉，劉品言早在約半個月前就已生產，只是對外夫妻倆都相當低調，但身邊至親好友都早已得知喜訊。中時新聞網 ・ 17 小時前
Lulu剛新婚突放福利！「解放高衩泳裝」驚見1亮點
娛樂中心／李明融報導藝人Lulu（黃路梓茵）、陳漢典上個月驚喜宣布喜訊，上月20日登記正式成為夫妻，預計明年1月將舉辦婚禮，鏡頭前充滿幸福氛圍羨煞眾人。而Lulu才剛新婚不久，近日在社群平台曬出穿高衩泳裝的火辣畫面，向粉絲放送福利，她行頭還有一大亮點，讓網友看了不禁直呼：「只有妳能駕馭！」。民視 ・ 1 天前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
白冰冰不忍子弟兵兼差貼補家用 千萬放水流「佣金減半」
白冰冰提攜後輩不遺餘力，但看到旗下藝人陳思瑋除演藝工作，還得當木工賺錢才能扛家計，讓她決定將子弟兵的合約全部收回，將抽佣成數減半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人，我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的」。太報 ・ 1 天前
安心亞被爆「阿Ken親送甜甜圈到劇組」！ 超羞反應曝光
集齊這麼多大咖女星，其中闊別台灣電影47年的翁倩玉，導演林孝謙為確保她的體力，還先抽空去看她的演唱會。75歲的翁倩玉看到劇本就心動，發願希望這部片是自己人生下半場新的開始，並幽默表示：「不一樣的是，我現在會說台語了！」而陳意涵的角色，林孝謙說這個角色必須是媽...CTWANT ・ 18 小時前
許瑋甯和邱澤28日舉行婚宴（1） (圖)
演員許瑋甯（右）和邱澤（左）將於28日舉行婚宴，兩人19日公開甜蜜婚紗照，並表示「感謝大家一直以來的關心與祝福」。中央社 ・ 14 小時前
蘋果最營養的都被你丟了！專家一招特殊切法吃進4倍維生素E＋雙倍鈣
蘋果富含膳食纖維、維生素C、維生素E，以及多酚、槲皮素等抗氧化成分，對於維持心血管、腸道健康特別有一套，也因此有著「一天一蘋果，醫生遠離我」的說法。然而蘋果健康...早安健康 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前