快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了

記者吳雨婕／綜合報導

邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文華東方酒店舉行婚宴。

邱澤、許瑋甯婚宴時間、地點曝光。（圖／夏朵創意行銷提供）

邱澤、許瑋甯將在11月28日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮將以親友祝福為主軸。而他們的絕美婚紗照也跟著曝光，其中一張黑白的婚紗照裡，可以看見邱澤牽著許瑋甯，還輕吻著愛妻的手，許瑋甯則是甜蜜看向鏡頭，滿是濃情蜜意。

另外一張照片則是彩色的，邱澤穿著白色西裝、許瑋甯穿著白色婚紗，兩人一起坐在地上，看著鏡頭，模樣俏皮。

邱澤、許瑋甯超美婚紗照曝光。（圖／夏朵創意行銷提供）

