快訊／郭台銘媽媽今北醫辭世 享嵩壽100歲 ！北醫附醫回應了

記者簡浩正／台北報導

郭台銘今（6）日發出聲明，表示媽媽郭初永真今日上午8點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院，「享嵩壽」100歲。對此，北醫回應，遵循家屬意願。

郭台銘臉書聲明表示，媽媽郭初永真今日上午8點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院，「享嵩壽」100歲。他說將遵從媽媽的意願，不發訃告、不設靈堂和不辦公祭。

對此，記者詢問北醫附醫此事是否證實，院方僅低調回應詳情得問家屬方。遵循家屬意願、以家屬說法為主。

台大醫院癌醫中心分院已成立近七年，台大癌醫主體大樓也以母親郭初永真命名。郭台銘曾說，台大癌醫主體大樓也以母親郭初永真命名為「永真樓」，「永」字象徵愛與希望延續，只要不放棄，人生就永遠有希望，「真」字代表真情、真愛與對生命的珍視。

