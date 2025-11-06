快訊／郭台銘母郭初永真過世 享嵩壽100歲

▲鴻海集團創辦人郭台銘媽媽郭初永真過世，圖為2023年郭台銘帶著郭初永真（右）一起參與板橋慈惠宮媽祖遶境活動。（圖／記者葉政勳攝，2023.05.12）

[NOWnews今日新聞] 鴻海創辦人郭台銘今（6）日在臉書宣布，媽媽郭初永真女士，今日上午八點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，「媽媽生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲。遵從母囑： 一、不發訃告 二、不設靈堂 三、不辦公祭。」

郭台銘父親郭齡瑞和母親郭初永真於1946年在中國大陸青島結婚，來台灣後，一家六口隨著擔任刑警的郭齡瑞，住在現在板橋的慈惠宮後方，當時郭初永真常去廟裡拜拜，祈求一家平安。後來一家隨著郭齡瑞工作搬到中永和地區。

郭初永真幫助郭台銘事業起飛，更是扮演著關鍵角色。當初郭台銘於1974年創立鴻海，創業資金調度困難，郭台銘第一筆資金新台幣10萬元，就是郭初永真標會標來的。

在郭台銘事業成功後，也盡力報答母親恩情，不論商場或政壇有人，都肯定郭台銘的孝順，郭台銘甚至只要有空，就會回家陪媽媽吃飯。初永真喜愛歌手，郭台銘還曾安排資深藝人蔡琴和費玉清參加鴻海尾牙，並讓他們免收演出費。

2021年初永真在台北醫學大學附設醫院動手術時，郭台銘還守在手術室外寸步不離，直到手術結束才離開。

