快訊／郭董回來了！鴻海尾牙豪灑3億現金 10幸運兒每人「爽抱1000萬」

財經中心／師瑞德報導

這才是「別人的老闆」！全球電子代工龍頭鴻海（2317）今（12）日在台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動會」，現場氣氛比過年還熱鬧。不僅董事長劉揚偉釋出營運利多，創辦人郭台銘更是霸氣外露，直接提供3億元現金供員工抽獎。其中最大獎竟然是「1000萬元現金」，而且一口氣抽出10位幸運兒，讓大巨蛋的屋頂差點被員工的尖叫聲掀翻！

郭董出手便是3億！1000人爽領20萬現金

鴻海今年的運動嘉年華規模空前，不僅包下大巨蛋，獎金更是「億來億去」。據了解，活動最高潮的抽獎環節，由創辦人郭台銘大手筆提供3億元特別獎。

最受矚目的「最大獎」是現金1,000萬元，現場抽出10名幸運員工，瞬間誕生10位千萬富翁；此外，還有多達1,000個名額的「20萬元現金獎」。當獎項在大螢幕上轉動時，現場近千名員工屏氣凝神，隨後爆發出震耳欲聾的歡呼聲，不少中獎者激動得手抖不停，直呼：「這輩子沒看過這麼多現金！」

劉揚偉霸氣喊話：今年絕對比去年好！

除了獎金誘人，鴻海去年的成績單也相當亮眼。董事長劉揚偉在活動前受訪時自信表示，去年集團成功創下8.1兆元營收的歷史佳績。展望2026年，他明確指出：「今年看起來絕對比2025年要好很多！」

劉揚偉強調，AI（人工智慧）仍是集團的核心成長引擎。他在開場致詞中感謝全體同仁的辛勤付出，並提到昨天公布的員工分紅已經讓大家很滿意，「今天抽獎後會更開心！」他也期許集團上下能秉持「分享、合作、共榮」的精神，抓住AI帶來的龐大成長契機。

AI助攻營收破8.1兆 鴻海成幸福企業指標

鴻海本週舉行的「年終展望大會」以「回顧騰飛轉型 3+3+3 全球佈局」為主軸，展現了集團在AI與電動車領域的強大實力。隨著營收衝破8.1兆大關，鴻海不僅在技術上領先，在照顧員工福利上更是毫不手軟。今晚的3億元現金抽獎，再次證明了鴻海作為「幸福企業」的硬實力，也讓全台上班族看著新聞流下羨慕的眼淚。

這就是「鈔能力」！鴻海今（12）日在台北大巨蛋舉辦運動嘉年華，創辦人郭台銘霸氣提供3億元現金抽獎。現場抽出10位「1000萬現金」得主，以及1000位「20萬現金」幸運兒，尖叫聲掀翻大巨蛋！董事長劉揚偉更霸氣喊話：「今年營運絕對比去年好」，AI將持續帶動集團騰飛。圖為鴻海尾牙劉揚偉（圖／三立iNEWS提供）

