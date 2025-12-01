快訊／郭董長女出清鴻海 套現11億

財經中心／師瑞德報導

鴻海創辦人郭台銘的長女郭曉玲名下兩間法人公司：鋐維與承鋒投資，12月1日同步申報出清共5180張鴻海股票，依收盤價222元計算，估計套現逾11.49億元。兩家公司皆為完全出清，轉讓期間為12月4日至明年1月3日，市場高度關注後續是否影響鴻海股價與籌碼面。（圖／記者師瑞德攝影）

鴻海（2317）今日（12月1日）在台灣證券交易所公告重大持股異動，根據上市公司大股東申報資料，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲所代表的兩家法人股東，鋐維股份有限公司與承鋒投資股份有限公司，分別申報將以一般交易方式出清所持有的鴻海股票，合計共申讓5,180張，依今日收盤價每股222元計算，估計套現金額高達11億4996萬元。

根據資料，鋐維股份有限公司此次將出售2,771張鴻海股票，預估套現約6億1,516萬元；承鋒投資股份有限公司則將出清2,409張，預估可取得約5億3,479萬元。兩家公司皆採「完全出清」方式處分，轉讓後將不再持有鴻海股份。

廣告 廣告

公開資訊顯示，鋐維與承鋒兩家公司皆設立於新北市新店區北新路三段207號，法人代表皆為郭曉玲。根據證交所相關規定，此類申讓為「大股東利用他人名義持有者」進行股份處分，交易方式屬於一般市場交易，轉讓期間自114年12月4日起至115年1月3日止。目前鴻海對於創辦人家庭成員透過公司出清持股的相關動作並未對外做出評論。

雖然此次申報轉讓屬於盤中逐步處分，非集中大量拋售，短期內不至於對市場造成明顯賣壓，但由於出清動作來自郭台銘家族相關法人，對於鴻海後續籌碼穩定性及股價走勢仍具一定觀察價值，是否牽動投資人信心，後市需密切關注。截至目前，郭台銘本人的名下仍持有鴻海約174萬張股票，為最大個人股東。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

5兆資金灌進台股！富邦董座點名「7大類股」點火 沒上車真的會哭！

散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！

金金漲！多頭氣勢如虹 高盛：金價將突破5000美元

美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現

