快訊／郵局臨櫃領普發1萬大塞車！系統異常「狂轉圈圈」民眾等到怒了

記者李育道／台北報導

郵局櫃檯領取普發1萬元現金今（26日）邁入第3天，目前卻傳出內部系統出現問題，臨櫃電腦作業「畫面一直轉圈圈」導致進度緩慢，讓現場等候民眾大動肝火。對此，中華郵政公司表示，連線系統線路異常，影響作業處理速度比較慢，領現1萬元發放可正常領取，不受影響。其他通路ATM、行動郵局等都正常。



有郵局員工在網路上無奈表示，「資訊處是在冬眠嗎？」其他同行則說，「越來越厲害了..早上只是轉圈圈很慢，到了中午連主管都不能確認了…更進階了…」疑似系統出現異常，電腦畫面一直轉圈圈。



其他民眾也陸續在社群分享，郵局系統大當機，等好了好久都還沒輪到，現場至少有13位還在等待中，另一位則苦笑「很幸運的遇到全省的郵局電腦大當機，貼心提醒：今天要領的大家不要白跑一趟喔 不知道什麼時候會修好，他是建議隔天再來」。

對此，中華郵政懷疑是部分伺服器異常，尚在查找中，目前是窗口作業緩慢，只有部分需要主管確認的交易受影響，其他作業及窗口普發現金可以正常作業。其他通路ATM、行動郵局等都正常。



