快訊／郵局臨櫃領現首日超順暢！3分鐘拿錢走人

財經中心／師瑞德報導

配合政府「全民+1 政府相挺」政策，中華郵政公司於今（24）日正式啟動全臺1,292間郵局櫃檯的普發現金臨櫃領現作業。為確保過程順暢無虞、便捷高效，中華郵政首週實施證號末碼單、雙號分流措施，並預先規劃排隊動線與加派人力引導。

董事長親自視察：現場秩序良好，每人平均3分鐘內完成

為掌握首日實際領現情形，中華郵政公司高層親自前往現場視察。董事長王國材、工會理事長林榮州、副總經理藍淑貞及板橋郵局經理張清龍等人，上午視察了中和、新店及板橋郵局，同時也對參與本次任務的所有同仁表達慰問與嘉勉。

根據現場觀察，包含花蓮光復富田郵局在內，各郵局的排隊秩序均良好，整體運作非常順暢。數據顯示，每位民眾實際辦理時間皆在3分鐘內完成，效率顯著。此外，各郵局皆設有友善服務或無障礙櫃檯，為行動不便及年長者提供服務，體現了郵局「以人為本」的精神。

臨櫃領現逾27萬筆，總領取數破555萬

截至今日下午1時為止，透過郵局各管道領取普發現金的總筆數已達到555萬8千餘筆。其中，臨櫃領現人數達27萬3千餘筆，直接/登記入帳人數為437萬6千餘筆，ATM領現人數為90萬9千餘筆。

為配合臨櫃領現，中華郵政公司特別以本次普發現金主視覺設計了精美紅包袋，贈送臨櫃領現的民眾留作紀念收藏。同時，亦推出抽獎活動，民眾可透過完成指定任務或登錄活動網頁參與抽獎。中華郵政公司表示，將持續檢討各項服務細節，即時處理突發狀況，以最高標準確保普發現金作業圓滿達成。

中華郵政今(24)日啟動臨櫃領現，首週採證號末碼單雙號分流，全台1292間郵局秩序良好。董事長王國材親視察，確認每人實際辦理時間皆在3分鐘內完成。截至下午1時，郵局各管道總領取數已飆破555萬筆，臨櫃佔27.3萬筆。郵局將持續以最高標準確保作業圓滿，並贈送精美紅包袋紀念。（圖／中華郵政提供）

