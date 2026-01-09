快訊／鄧愷威婉拒參加經典賽！背後原因曝光 網全贊同：不捨但支持

鄧愷威婉拒參加經典賽，先拚站穩大聯盟。（翻攝鄧愷威臉書）

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊料將組成最強隊伍前往東蛋，不過如今將先少了1名可以對抗大谷翔平的猛將。我國旅美好手、MLB巨人隊投手鄧愷威，今（9日）宣布婉謝台灣隊經典賽的邀請，透露背後原因，網友也紛紛給予鼓勵，表示雖不可但支持他站穩大聯盟。

鄧愷威聲明全文如下：

大家好，我是鄧愷威。

這段時間以來，我反覆思考，並與家人及團隊進行多次討論與評估。經過審慎考量後，我最終做出一個艱難的決定，婉謝本屆 WBC 世界棒球經典賽的邀請。我明白，這樣的決定勢必會引起不同的聲音，也可能讓期待我披上中華隊球衣的球迷感到失望，這份心情我完全理解。能夠代表中華隊出賽，對我而言始終是一件極具意義、值得珍惜的事，這一點從未改變。

2024 年，我第一次站上大聯盟舞台，這段經歷帶給我許多衝擊與反思，也讓我更清楚看見自己仍有許多需要調整與學習的地方。進入 2025 年後，我在更高強度的競爭環境中嘗試不同角色、累積實戰經驗，也更加確定，現階段對我來說，最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進。

因此，在整體狀況與未來規劃的評估下，最終只能做出這樣的決定。接下來，我仍會全心投入訓練與準備，持續提升自己，迎接未來的挑戰。

非常感謝中華職棒蔡其昌會長、曾豪駒總教練以及中華隊教練團對我的邀請。我也在做出決定後，第一時間向曾總說明我的想法，感謝總教練的理解與尊重，在得知我的決定後，仍給予我鼓勵與支持，這份體諒對我而言意義重大。

最後，謝謝所有一路支持我、關心我、為我熬夜看球的朋友們。你們的期待與目光，我一直都放在心上。

我也真心祝福中華隊在接下來的經典賽一切順利。每一位站上場的選手，都是在為台灣付出與拚戰，他們都值得被全力支持，而我也會和大家一起為中華隊加油。

鄧愷威

