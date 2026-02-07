快訊／鄧紫棋加場了！連唱4天寵粉 售票資訊一次看

G.E.M.鄧紫棋大巨蛋宣布加場。（圖／Live Nation Taiwan提供）





由永豐金控冠名贊助之《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》，自消息公布以來引發熱烈討論。為回饋廣大樂迷的支持，主辦單位Live Nation Taiwan今（7日）正式宣布將於2026年4月9日驚喜加場，達成臺北大巨蛋連唱四天的壯舉。

《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》加場售票之完整資訊，將於2026年4月9日19:30演出，分別票價有 NT$6,880 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 2,280 / 1,680；加場全面開賣時間為2026年2月11日上午11:00，可以到官方授權購票平台：拓元售票系統 (tixCraft)、Trip.com、Klook等購票。

主辦單位也特別提請，請務必經由官方授權平台購票，切勿聽信不明來源或非官方授權之訊息以免受騙；另外，票面時間非實際入場時間，請歌迷於演出日前密切留意主辦單位的社群，詳閱入場流程與相關規範。



