快訊／鄭世忠請辭運動部次長！下一步曝光

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鄭世忠。（資料圖／東森新聞）





運動部政務次長鄭世忠今（9）日傳出請辭消息，隨後他向媒體證實，由於運動部已正式成立並逐漸步上軌道，其階段性任務已圓滿達成，故決定請辭政務次長職務。未來，鄭世忠將回歸國立體育大學校園服務，續執教鞭。

輔佐李洋推動運動部成立 鄭世忠：已達成階段性任務

鄭世忠於2025年9月9日運動部正式掛牌成立後，接下政務次長一職，擔任部長李洋的左右手。在任期間，他輔佐李洋推動部務運作。

鄭世忠今日受訪時明確表示，隨著運動部各方面工作已逐漸上軌道，他認為自身任務已完成，因而選擇在此時離開政務職位，回到原本服務的國立體大。

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